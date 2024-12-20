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Российские военные взорвали опорный пункт ВСУ в Курахово
Российские военные взорвали опорный пункт ВСУ в Курахово - РИА Новости, 20.12.2024
Российские военные взорвали опорный пункт ВСУ в Курахово
Военнослужащие 51-й армии уничтожили опорный пункт ВСУ в многоэтажном жилом доме в Курахово в ДНР, забросив в подъезды противотанковые мины, передает... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:11:00+03:00
2024-12-20T10:11:00+03:00
2024-12-20T10:17:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащие 51-й армии уничтожили опорный пункт ВСУ в многоэтажном жилом доме в Курахово в ДНР, забросив в подъезды противотанковые мины, передает корреспондент РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города – дело времени. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html
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курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные взорвали опорный пункт ВСУ в Курахово
ВС России взорвали опорный пункт ВСУ в Курахово противотанковыми минами