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Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску
Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску
Правительство Курской области окажет всю необходимую помощь пострадавшим при ракетном ударе по городу Рыльск и их семьям, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:53:00+03:00
2024-12-20T16:53:00+03:00
2024-12-20T16:53:00+03:00
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андрей белоусов
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КУРСК, 20 дек – РИА Новости. Правительство Курской области окажет всю необходимую помощь пострадавшим при ракетном ударе по городу Рыльск и их семьям, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вся необходимая помощь семьям пострадавшим и самим пострадавшим со стороны правительства Курской области будет оказана. Никто не останется один на один со своей бедой", - подчеркнул Хинштейн. Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие, повреждены социальные объекты. Информацию об обстреле Рыльска подтвердил Хинштейн.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990455902.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску
Хинштейн заявил, что власти Курской области окажут помощь пострадавшим в Рыльске