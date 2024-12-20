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Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/vlasti-1990462305.html
Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску
Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску
Правительство Курской области окажет всю необходимую помощь пострадавшим при ракетном ударе по городу Рыльск и их семьям, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:53:00+03:00
2024-12-20T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
александр хинштейн
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 20 дек – РИА Новости. Правительство Курской области окажет всю необходимую помощь пострадавшим при ракетном ударе по городу Рыльск и их семьям, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вся необходимая помощь семьям пострадавшим и самим пострадавшим со стороны правительства Курской области будет оказана. Никто не останется один на один со своей бедой", - подчеркнул Хинштейн. Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие, повреждены социальные объекты. Информацию об обстреле Рыльска подтвердил Хинштейн.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990455902.html
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происшествия, рыльск, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Хинштейн пообещал оказать помощь всем пострадавшим от удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн заявил, что власти Курской области окажут помощь пострадавшим в Рыльске

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 20 дек – РИА Новости. Правительство Курской области окажет всю необходимую помощь пострадавшим при ракетном ударе по городу Рыльск и их семьям, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Вся необходимая помощь семьям пострадавшим и самим пострадавшим со стороны правительства Курской области будет оказана. Никто не останется один на один со своей бедой", - подчеркнул Хинштейн.
Ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил РИА Новости, что город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие, повреждены социальные объекты. Информацию об обстреле Рыльска подтвердил Хинштейн.
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хинштейн рассказал о ракетном ударе ВСУ по Рыльску
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскАлександр ХинштейнАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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