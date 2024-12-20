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Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей - РИА Новости, 20.12.2024
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей
В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, заявил экс-глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:23:00+03:00
2024-12-20T03:23:00+03:00
2024-12-20T03:23:00+03:00
экономика
россия
михаил задорнов
"фк открытие"
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, заявил экс-глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью "РБК Инвестициям"."Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев", — ответил он на вопрос о лучшем вложении миллиона рублей.Как заметил эксперт, текущие банковские вклады под 25 процентов годовых представляются однозначно лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15 процентов. По данным Центробанка от вторника, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России обновила исторический рекорд по итогам первой декады декабря. Ставка выросла на 0,1 процентного пункта, достигнув 22,08 процента годовых. Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента.
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экономика, россия, михаил задорнов, "фк открытие"
Экономика, Россия, Михаил Задорнов, "ФК Открытие"
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей
Экономист Задорнов посоветовал россиянам положить миллион рублей на вклад