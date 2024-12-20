Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/vklad-1990297519.html
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей - РИА Новости, 20.12.2024
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей
В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, заявил экс-глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:23:00+03:00
2024-12-20T03:23:00+03:00
экономика
россия
михаил задорнов
"фк открытие"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, заявил экс-глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью "РБК Инвестициям"."Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев", — ответил он на вопрос о лучшем вложении миллиона рублей.Как заметил эксперт, текущие банковские вклады под 25 процентов годовых представляются однозначно лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15 процентов. По данным Центробанка от вторника, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России обновила исторический рекорд по итогам первой декады декабря. Ставка выросла на 0,1 процентного пункта, достигнув 22,08 процента годовых. Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента.
https://ria.ru/20241217/vtb-1989699951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0e5fc5e5cd381cf80ba978e282133c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил задорнов, "фк открытие"
Экономика, Россия, Михаил Задорнов, "ФК Открытие"
Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион рублей

Экономист Задорнов посоветовал россиянам положить миллион рублей на вклад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента на витрине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, заявил экс-глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью "РБК Инвестициям".
«
"Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев", — ответил он на вопрос о лучшем вложении миллиона рублей.
Как заметил эксперт, текущие банковские вклады под 25 процентов годовых представляются однозначно лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15 процентов.
По данным Центробанка от вторника, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России обновила исторический рекорд по итогам первой декады декабря. Ставка выросла на 0,1 процентного пункта, достигнув 22,08 процента годовых. Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 21,98 процента.
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам
17 декабря, 14:30
 
ЭкономикаРоссияМихаил Задорнов"ФК Открытие"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала