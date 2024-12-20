https://ria.ru/20241220/vengriya-1990515367.html

Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка

Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 20.12.2024

Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка

Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против Газпромбанка на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:05:00+03:00

2024-12-20T19:05:00+03:00

2024-12-20T19:47:00+03:00

экономика

венгрия

газпромбанк

санкции в отношении россии

россия

сша

виктор орбан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579085335_0:96:900:602_1920x0_80_0_0_155ef46cbaadc2b3bd7c78abfecec1fe.jpg

БУДАПЕШТ, 20 дек — РИА Новости. Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против Газпромбанка на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит агентство MTI. "Удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что там опасность устранена", — подчеркнул он.Помимо этого, Венгрия договорилась с Россией об альтернативном способе оплаты поставок газа.США 21 ноября внесли Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур в санкционный список. Именно через эту финорганизацию страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничения против Москвы, оплачивают поставки российского газа в рублях.Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что санкции против ГПБ можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но, указывал он, варианты оплаты все равно будут найдены.

https://ria.ru/20241220/turtsiya-1990322915.html

венгрия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, венгрия, газпромбанк, санкции в отношении россии, россия, сша, виктор орбан, в мире