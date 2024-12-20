https://ria.ru/20241220/vengriya-1990515367.html
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 20.12.2024
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка
Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против Газпромбанка на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:05:00+03:00
2024-12-20T19:05:00+03:00
2024-12-20T19:47:00+03:00
экономика
венгрия
газпромбанк
санкции в отношении россии
россия
сша
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579085335_0:96:900:602_1920x0_80_0_0_155ef46cbaadc2b3bd7c78abfecec1fe.jpg
БУДАПЕШТ, 20 дек — РИА Новости. Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против Газпромбанка на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит агентство MTI. "Удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что там опасность устранена", — подчеркнул он.Помимо этого, Венгрия договорилась с Россией об альтернативном способе оплаты поставок газа.США 21 ноября внесли Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур в санкционный список. Именно через эту финорганизацию страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничения против Москвы, оплачивают поставки российского газа в рублях.Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что санкции против ГПБ можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но, указывал он, варианты оплаты все равно будут найдены.
https://ria.ru/20241220/turtsiya-1990322915.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579085335_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_e2cb55d4f5354982753577ee69b9b128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, газпромбанк, санкции в отношении россии, россия, сша, виктор орбан, в мире
Экономика, Венгрия, Газпромбанк, Санкции в отношении России, Россия, США, Виктор Орбан, В мире
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка
Венгрия договорилась с США об оплате газа через Газпромбанк