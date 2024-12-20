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Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 20.12.2024
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19:05 20.12.2024 (обновлено: 19:47 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/vengriya-1990515367.html
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 20.12.2024
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка
Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против Газпромбанка на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:05:00+03:00
2024-12-20T19:47:00+03:00
экономика
венгрия
газпромбанк
санкции в отношении россии
россия
сша
виктор орбан
в мире
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БУДАПЕШТ, 20 дек — РИА Новости. Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против Газпромбанка на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит агентство MTI. "Удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что там опасность устранена", — подчеркнул он.Помимо этого, Венгрия договорилась с Россией об альтернативном способе оплаты поставок газа.США 21 ноября внесли Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур в санкционный список. Именно через эту финорганизацию страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничения против Москвы, оплачивают поставки российского газа в рублях.Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что санкции против ГПБ можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но, указывал он, варианты оплаты все равно будут найдены.
https://ria.ru/20241220/turtsiya-1990322915.html
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экономика, венгрия, газпромбанк, санкции в отношении россии, россия, сша, виктор орбан, в мире
Экономика, Венгрия, Газпромбанк, Санкции в отношении России, Россия, США, Виктор Орбан, В мире
Венгрия договорилась о приостановке для нее санкций против Газпромбанка

Венгрия договорилась с США об оплате газа через Газпромбанк

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 дек — РИА Новости. Венгрия договорилась с США о приостановке для нее санкций против Газпромбанка на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит агентство MTI.
«
"Удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что там опасность устранена", — подчеркнул он.
Помимо этого, Венгрия договорилась с Россией об альтернативном способе оплаты поставок газа.
США 21 ноября внесли Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур в санкционный список. Именно через эту финорганизацию страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничения против Москвы, оплачивают поставки российского газа в рублях.
Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что санкции против ГПБ можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но, указывал он, варианты оплаты все равно будут найдены.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Вчера, 10:14
 
ЭкономикаВенгрияГазпромбанкСанкции в отношении РоссииРоссияСШАВиктор ОрбанВ мире
 
 
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