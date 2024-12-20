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Участие ВЭБ.РФ в зеленых и устойчивых проектах составило 1,9 трлн рублей - РИА Новости, 20.12.2024
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14:39 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/veb-1990423547.html
Участие ВЭБ.РФ в зеленых и устойчивых проектах составило 1,9 трлн рублей
Участие ВЭБ.РФ в зеленых и устойчивых проектах составило 1,9 трлн рублей - РИА Новости, 20.12.2024
Участие ВЭБ.РФ в зеленых и устойчивых проектах составило 1,9 трлн рублей
Объем участия института развития ВЭБ.РФ в проектах с положительным климатическим или экологическим эффектом к 31 декабря 2023 года составил 1,9 триллиона... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:39:00+03:00
2024-12-20T14:39:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Объем участия института развития ВЭБ.РФ в проектах с положительным климатическим или экологическим эффектом к 31 декабря 2023 года составил 1,9 триллиона рублей, говорится в отчете об устойчивом развитии, опубликованном на сайте госкорпорации. Как отмечается в документе, положительное влияние на климат и окружающую среду по итогам 2023 года оказывали 78 проектов, каждый из которых относится к одному или нескольким направлениям "зеленой" таксономии. "Общая стоимость таких проектов с участием госкорпорации на конец прошлого года составила 4,3 триллиона рублей, объем участия ВЭБа достигла 1,9 триллиона рублей", - говорится в отчете. При этом около 80% общей стоимости проектов в портфеле ВЭБ.РФ приходится на крупные предприятия в сфере энергетики и цветной металлургии. В 2023 году независимая экспертиза подтвердила положительные климатические эффекты от реализации этих инициатив. Кроме того, в госкорпорации в процесс отбора инвестиционных проектов внедрена их ESG-оценка. В рамках оценки ВЭБ.РФ новых инвестпроектов на стадии рассмотрения по каждому из них в обязательном порядке заполняется опросный лист, который учитывает социальные эффекты от проекта, влияние на экологию, практики управления в компании заемщика, отмечается в отчете. Также, согласно отчету, госкорпорация стала крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций. ВЭБ.РФ выпустил в Секторе устойчивого развития Мосбиржи бумаги объемом 40 миллиардов рублей. На эти деньги ВЭБ.РФ рефинансировал затраты на строительство в России современного завода по производству алюминия с меньшим углеродным следом. Ожидаемое снижение выбросов парниковых газов от реализации этих проектов составит 10 миллионов тонн СO2-эквивалента в год.
https://ria.ru/20240328/proekty-1936392329.html
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экономика, россия, московская биржа, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Московская биржа, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Участие ВЭБ.РФ в зеленых и устойчивых проектах составило 1,9 трлн рублей

Участие ВЭБ.РФ в зеленых проектах на конец 2023 года составило 1,9 трлн руб

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФУчастие ВЭБ.РФ в зеленых и устойчивых проектах составило 1,9 млрд рублей
Участие ВЭБ.РФ в зеленых и устойчивых проектах составило 1,9 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Объем участия института развития ВЭБ.РФ в проектах с положительным климатическим или экологическим эффектом к 31 декабря 2023 года составил 1,9 триллиона рублей, говорится в отчете об устойчивом развитии, опубликованном на сайте госкорпорации.
Как отмечается в документе, положительное влияние на климат и окружающую среду по итогам 2023 года оказывали 78 проектов, каждый из которых относится к одному или нескольким направлениям "зеленой" таксономии.
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года
28 марта, 15:14
"Общая стоимость таких проектов с участием госкорпорации на конец прошлого года составила 4,3 триллиона рублей, объем участия ВЭБа достигла 1,9 триллиона рублей", - говорится в отчете.
При этом около 80% общей стоимости проектов в портфеле ВЭБ.РФ приходится на крупные предприятия в сфере энергетики и цветной металлургии. В 2023 году независимая экспертиза подтвердила положительные климатические эффекты от реализации этих инициатив.
Кроме того, в госкорпорации в процесс отбора инвестиционных проектов внедрена их ESG-оценка. В рамках оценки ВЭБ.РФ новых инвестпроектов на стадии рассмотрения по каждому из них в обязательном порядке заполняется опросный лист, который учитывает социальные эффекты от проекта, влияние на экологию, практики управления в компании заемщика, отмечается в отчете.
Также, согласно отчету, госкорпорация стала крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций. ВЭБ.РФ выпустил в Секторе устойчивого развития Мосбиржи бумаги объемом 40 миллиардов рублей. На эти деньги ВЭБ.РФ рефинансировал затраты на строительство в России современного завода по производству алюминия с меньшим углеродным следом. Ожидаемое снижение выбросов парниковых газов от реализации этих проектов составит 10 миллионов тонн СO2-эквивалента в год.
Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Индекс ВЭБ.РФ назвал города - лидеры по динамике качества жизни в 2024 году
17 декабря, 15:50
 
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