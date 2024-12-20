https://ria.ru/20241220/ural-1990446846.html

Свердловские предприниматели все чаще используют патентное налогообложение

Свердловские предприниматели все чаще используют патентное налогообложение - РИА Новости, 20.12.2024

Свердловские предприниматели все чаще используют патентное налогообложение

Свердловские парламентарии рассмотрели результаты мониторинга практики применения областного закона о патентной системе налогообложения (ПСН) за период 2020 -... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:18:00+03:00

2024-12-20T16:18:00+03:00

2024-12-20T16:18:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Свердловские парламентарии рассмотрели результаты мониторинга практики применения областного закона о патентной системе налогообложения (ПСН) за период 2020 - 2023 годов и отметили рост числа субъектов МСП, применяющих такую систему, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона. Там напомнили, что патентная система налогообложения действует на Среднем Урале с 2013 года. Этот режим налогообложения активно применяется предпринимателями, поскольку сочетает в себе упрощенный порядок администрирования и достаточно комфортный уровень налоговой нагрузки. Депутаты Законодательного собрания неоднократно вносили изменения в областной закон, расширяя перечень видов предпринимательской деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения. Так, с 2020 года перечень был расширен с 87 до 137 видов предпринимательской деятельности. "Мы видим высокую востребованность со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства региональных мер поддержки, которые вводятся законодательными решениями в сфере налогообложения. Важно, что на всех этапах работы над законопроектами исполнительная власть, депутаты глубоко анализируют правоприменительную практику и учитывают мнение предпринимательского сообщества, бизнес-объединений региона. В результате мы принимаем выверенные, эффективные налоговые законы, которые благотворно отражаются на экономике региона, поскольку позволяют малому и среднему бизнесу расти и развиваться", – отмечала ранее председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова цитирует пресс-служба. Одним из итогов совместной работы депутатов и областного правительства по совершенствованию закона о ПСН стало то, что в Свердловской области за последние годы значительно увеличилось число предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. По итогам 2023 года 47379 индивидуальных предпринимателей региона воспользовались патентной системой налогообложения, это в четыре раза больше, чем в 2020 году. Количество выданных патентов по итогам 2023 года составило 6,9 тысячи, что в 4,4 раза больше, чем по итогам 2020 года. В ходе рассмотрения мониторинга закона о ПСН депутаты отметили, что широкое применение патентной системы налогообложения обеспечивает не только самозанятость индивидуальных предпринимателей, но и привлечение наемных работников. Так, по итогам 2023 года предпринимателями на ПСН трудоустроено 57,5 тысячи человек, что в 3,6 раза больше, чем по итогам 2020 года, пояснили в пресс-службе. Все поступления от патентной системы налогообложения зачисляются в местные бюджеты. Если общий объем налоговых поступлений от ПСН в регионе в 2020 году составил 346,3 миллиона рублей, то за 10 месяцев 2024 года - 855,7 миллиона рублей. Для впервые зарегистрированных предпринимателей по ПСН в течение двух лет действуют налоговые каникулы. Такой преференцией в среднем ежегодно пользуется порядка 965 предпринимателей Свердловской области. В ноябре 2024 года депутаты Законодательного собрания приняли изменения в областное законодательство и продлили действие налоговых каникул до 1 января 2027 года. Налоговые каникулы продлены для представителей бизнеса, которые применяют патентную и упрощенную системы налогообложения. Это касается впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, задействованных в социальной сфере, в производстве, науке, а также в сфере бытовых услуг. "Если говорить о поддержке малого и среднего бизнеса в целом, то сегодня в Свердловской области более 160 направлений предпринимательской деятельности поддержаны льготами", – рассказала недавно на встрече с предпринимателями Людмила Бабушкина.

https://ria.ru/20240911/nalog-1972015603.html

https://ria.ru/20240905/nalogooblozhenie-1776768883.html

https://ria.ru/20241023/zasedanie-1979590943.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

свердловская область, людмила бабушкина