https://ria.ru/20241220/ukraina-1990545018.html

На Украине уволили водителя такси из-за отказа говорить на украинском

На Украине уволили водителя такси из-за отказа говорить на украинском - РИА Новости, 20.12.2024

На Украине уволили водителя такси из-за отказа говорить на украинском

Водитель службы такси Bolt в Ужгороде на западе Украины был уволен из-за отказа говорить на украинском языке с клиентом, сообщает в пятницу украинское издание... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T23:51:00+03:00

2024-12-20T23:51:00+03:00

2024-12-20T23:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Водитель службы такси Bolt в Ужгороде на западе Украины был уволен из-за отказа говорить на украинском языке с клиентом, сообщает в пятницу украинское издание Hromadske. Издание приводит слова жительницы Ужгорода Ольги Светлинец, которая на своей странице в социальной сети Facebook* возмутилась тем, что водитель такси отменил поездку из-за просьбы разговаривать с ней на украинском языке. "Она обратилась в Bolt. Компания в ответ отметила, что к водителю уже были приняты "все необходимые меры", в частности, его отстранили от пользования сервисом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь ранее заявил, что в стране проявляются признаки "замедления темпов украинизации", молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989076776.html

https://rsport.ria.ru/20241204/ukraina-1987418734.html

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в мире, украина, ужгород, россия, тарас креминь, верховная рада украины, еврокомиссия