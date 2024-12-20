На Украине уволили водителя такси из-за отказа говорить на украинском
На Украине водителя такси Bolt уволили за отказ говорить на украинском языке
© Depositphotos.com / rachwalЗа рулем автомобиля
© Depositphotos.com / rachwal
За рулем автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Водитель службы такси Bolt в Ужгороде на западе Украины был уволен из-за отказа говорить на украинском языке с клиентом, сообщает в пятницу украинское издание Hromadske.
Издание приводит слова жительницы Ужгорода Ольги Светлинец, которая на своей странице в социальной сети Facebook* возмутилась тем, что водитель такси отменил поездку из-за просьбы разговаривать с ней на украинском языке.
"Она обратилась в Bolt. Компания в ответ отметила, что к водителю уже были приняты "все необходимые меры", в частности, его отстранили от пользования сервисом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь ранее заявил, что в стране проявляются признаки "замедления темпов украинизации", молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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