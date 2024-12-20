Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя
Небензя: Россия продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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ООН, 21 дек - РИА Новости. РФ после теракта, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Стоит упомянуть, что генерал Кириллов неоднократно предоставлял факты военной биологической деятельности Вашингтона на Украине. У нас есть все основания полагать, что в этих закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие. Хотели бы заверить американских кукловодов Киева, что с гибелью Кириллова наши соответствующие расследования не прекратятся. Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
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