https://ria.ru/20241220/ukraina-1990544920.html

Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя

Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 21.12.2024

Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя

РФ после теракта, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжит разоблачать американские биолаборатории на... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-20T23:48:00+03:00

2024-12-20T23:48:00+03:00

2024-12-21T00:05:00+03:00

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ООН, 21 дек - РИА Новости. РФ после теракта, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Стоит упомянуть, что генерал Кириллов неоднократно предоставлял факты военной биологической деятельности Вашингтона на Украине. У нас есть все основания полагать, что в этих закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие. Хотели бы заверить американских кукловодов Киева, что с гибелью Кириллова наши соответствующие расследования не прекратятся. Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.ФСБ, СК и МВД в среду утром сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.

https://ria.ru/20241219/oruzhie-1990263114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, василий небензя, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), оон, вашингтон (штат)