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Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 21.12.2024
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23:48 20.12.2024 (обновлено: 00:05 21.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990544920.html
Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя
Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 21.12.2024
Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя
РФ после теракта, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжит разоблачать американские биолаборатории на... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-20T23:48:00+03:00
2024-12-21T00:05:00+03:00
россия
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василий небензя
игорь кириллов
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ООН, 21 дек - РИА Новости. РФ после теракта, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Стоит упомянуть, что генерал Кириллов неоднократно предоставлял факты военной биологической деятельности Вашингтона на Украине. У нас есть все основания полагать, что в этих закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие. Хотели бы заверить американских кукловодов Киева, что с гибелью Кириллова наши соответствующие расследования не прекратятся. Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.ФСБ, СК и МВД в среду утром сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.
https://ria.ru/20241219/oruzhie-1990263114.html
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россия, украина, в мире, василий небензя, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), оон, вашингтон (штат)
Россия, Украина, В мире, Василий Небензя, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Вашингтон (штат)
Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя

Небензя: Россия продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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ООН, 21 дек - РИА Новости. РФ после теракта, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Стоит упомянуть, что генерал Кириллов неоднократно предоставлял факты военной биологической деятельности Вашингтона на Украине. У нас есть все основания полагать, что в этих закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие. Хотели бы заверить американских кукловодов Киева, что с гибелью Кириллова наши соответствующие расследования не прекратятся. Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Защитные костюмы - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях
19 декабря, 19:47
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
ФСБ, СК и МВД в среду утром сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
США утыкали биолабораториями весь мир, заявил Медведев
4 декабря, 19:50
 
РоссияУкраинаВ миреВасилий НебензяИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)ООНВашингтон (штат)
 
 
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