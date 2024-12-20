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МВФ согласовал новый транш помощи Украине - РИА Новости, 20.12.2024
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23:18 20.12.2024 (обновлено: 23:26 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990543445.html
МВФ согласовал новый транш помощи Украине
МВФ согласовал новый транш помощи Украине - РИА Новости, 20.12.2024
МВФ согласовал новый транш помощи Украине
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T23:18:00+03:00
2024-12-20T23:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить стране около 1,1 миллиарда долларов, сообщили в фонде.Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.
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в мире, украина, киев, мвф
В мире, Украина, Киев, МВФ
МВФ согласовал новый транш помощи Украине

МВФ согласовал новый транш помощи Украине на 1,1 миллиард долларов

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить стране около 1,1 миллиарда долларов, сообщили в фонде.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.
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Вчера, 20:04
 
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