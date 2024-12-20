https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html

Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде

Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде - РИА Новости, 20.12.2024

Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде

Власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной... РИА Новости, 20.12.2024

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2024-12-20T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи, заявил советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский."Европейские и американские партнеры с 2022-го призывают украинскую администрацию снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это длится третий год. И когда меня спрашивают, снизится ли он, — конечно, снизится. В следующем году, я думаю, в месяцах — январь, февраль, март — будет утверждено такое решение. На это давит американская администрация", — сказал он в эфире телеканала "Новости. LIVE".По словам Волянского, снижение мобилизационного возраста может стать необходимостью для руководства Украины в условиях возможного сокращения военной помощи от европейских и американских партнеров. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" станет число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины