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Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде - РИА Новости, 20.12.2024
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21:52 20.12.2024 (обновлено: 22:54 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html
Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде
Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде - РИА Новости, 20.12.2024
Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде
Власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:52:00+03:00
2024-12-20T22:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи, заявил советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.&quot;Европейские и американские партнеры с 2022-го призывают украинскую администрацию снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это длится третий год. И когда меня спрашивают, снизится ли он, — конечно, снизится. В следующем году, я думаю, в месяцах — январь, февраль, март — будет утверждено такое решение. На это давит американская администрация&quot;, — сказал он в эфире телеканала &quot;Новости. LIVE&quot;.По словам Волянского, снижение мобилизационного возраста может стать необходимостью для руководства Украины в условиях возможного сокращения военной помощи от европейских и американских партнеров. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" станет число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Киеву придется снизить возраст мобилизации из-за США, заявили в Раде

Волянский: Киеву придется снизить возраст мобилизации в 2025 году из-за США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи, заявил советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.
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"Европейские и американские партнеры с 2022-го призывают украинскую администрацию снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это длится третий год. И когда меня спрашивают, снизится ли он, — конечно, снизится. В следующем году, я думаю, в месяцах — январь, февраль, март — будет утверждено такое решение. На это давит американская администрация", — сказал он в эфире телеканала "Новости. LIVE".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
11 декабря, 08:00
По словам Волянского, снижение мобилизационного возраста может стать необходимостью для руководства Украины в условиях возможного сокращения военной помощи от европейских и американских партнеров.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" станет число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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