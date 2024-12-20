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Трамп возложит бремя помощи Киеву на ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 20.12.2024
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19:40 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990524368.html
Трамп возложит бремя помощи Киеву на ЕС, считает эксперт
Трамп возложит бремя помощи Киеву на ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 20.12.2024
Трамп возложит бремя помощи Киеву на ЕС, считает эксперт
Будущий президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить оборонные расходы с 3% до 4% от ВВП, а также переложить ответственность за... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:40:00+03:00
2024-12-20T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить оборонные расходы с 3% до 4% от ВВП, а также переложить ответственность за поддержку Украины на ЕС, заявила РИА Новости советник директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Татьяна Пархалина. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая администрация США будет энергично искать способы повысить "отдачу" от альянса, как Дональд Трамп делал это в ходе своего первого президентского срока. "Трамп считает, что конфликт на востоке Украины – дело европейцев. Он хочет выйти на трек прекращения конфликта в горячей фазе. Ну а дальше, как он считает, европейцы должны взять на себя основное бремя и поддержки Украины, и ее восстановления, притом в значительной степени в рамках НАТО", – полагает эксперт. Более того, уточняет Пархалина, учитывая геополитическую ситуацию, будущий президент США может потребовать от стран альянса увеличить оборонные расходы с 3% до 4% от ВВП. По ее мнению, такое заявление будет выдвинуто на одном из ближайших заседаний саммита НАТО, "как это было в 2014 году, а потом позже, уже когда Трампа не было (на посту президента США - ред.), – в 2022 году". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, александр грушко, сергей лавров, нато, евросоюз, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Грушко, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), В мире
Трамп возложит бремя помощи Киеву на ЕС, считает эксперт

Пархалина: Трамп может переложить ответственность за поддержку Киева на ЕС

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить оборонные расходы с 3% до 4% от ВВП, а также переложить ответственность за поддержку Украины на ЕС, заявила РИА Новости советник директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Татьяна Пархалина.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая администрация США будет энергично искать способы повысить "отдачу" от альянса, как Дональд Трамп делал это в ходе своего первого президентского срока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Вчера, 09:21
"Трамп считает, что конфликт на востоке Украины – дело европейцев. Он хочет выйти на трек прекращения конфликта в горячей фазе. Ну а дальше, как он считает, европейцы должны взять на себя основное бремя и поддержки Украины, и ее восстановления, притом в значительной степени в рамках НАТО", – полагает эксперт.
Более того, уточняет Пархалина, учитывая геополитическую ситуацию, будущий президент США может потребовать от стран альянса увеличить оборонные расходы с 3% до 4% от ВВП. По ее мнению, такое заявление будет выдвинуто на одном из ближайших заседаний саммита НАТО, "как это было в 2014 году, а потом позже, уже когда Трампа не было (на посту президента США - ред.), – в 2022 году".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря, 08:00
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампАлександр ГрушкоСергей ЛавровНАТОЕвросоюзБиблиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН)В мире
 
 
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