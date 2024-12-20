https://ria.ru/20241220/ukraina-1990501843.html

Опрос показал, сколько американцев хотят завершения конфликта на Украине

Опрос показал, сколько американцев хотят завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 20.12.2024

Опрос показал, сколько американцев хотят завершения конфликта на Украине

Половина американцев хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, даже если оно будет подразумевать сохранение за Россией полученных ей на поле боя... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:19:00+03:00

2024-12-20T18:19:00+03:00

2024-12-20T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Половина американцев хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, даже если оно будет подразумевать сохранение за Россией полученных ей на поле боя территорий, говорится в исследовании американской социологической службы Gallup. Согласно результатам исследования, половина американцев предпочла бы попытаться завершить конфликт как можно быстрее, даже если при таком исходе России перейдут полученные ей на поле боя территории, а не продолжать поддерживать Украину. Отмечается, что увеличение желания завершить конфликт на Украине среди американцев связано преимущественно с предпочтениями республиканцев: 74% респондентов-республиканцев проголосовали за этот вариант (по сравнению с 54% показателем в марте). При этом среди американцев-демократов показатель составил 30% (по сравнению с 21% в марте). Среди независимых избирателей показатель составил 47% (по сравнению с 52% в марте). За продолжение военного конфликта проголосовали 48% респондентов: 69% демократов, 25% республиканцев и половина независимых избирателей. Кроме того, рекордное число американцев-республиканцев (67%) считают, что США делают слишком много для помощи Украине - в августе 2022 года этот показатель среди тех же республиканцев составлял 43%. При этом такого же мнения придерживаются 11% демократов и 35% независимых избирателей. Исследование проводилось с 4 по 15 декабря, число опрошенных и погрешность не указывается. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990475053.html

https://ria.ru/20241220/nato-1990432023.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато