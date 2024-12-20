Опрос показал, сколько американцев хотят завершения конфликта на Украине
Gallup: половина американцев хочет скорейшего завершения конфликта на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Половина американцев хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, даже если оно будет подразумевать сохранение за Россией полученных ей на поле боя территорий, говорится в исследовании американской социологической службы Gallup.
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Отмечается, что увеличение желания завершить конфликт на Украине среди американцев связано преимущественно с предпочтениями республиканцев: 74% респондентов-республиканцев проголосовали за этот вариант (по сравнению с 54% показателем в марте). При этом среди американцев-демократов показатель составил 30% (по сравнению с 21% в марте). Среди независимых избирателей показатель составил 47% (по сравнению с 52% в марте).
За продолжение военного конфликта проголосовали 48% респондентов: 69% демократов, 25% республиканцев и половина независимых избирателей.
Кроме того, рекордное число американцев-республиканцев (67%) считают, что США делают слишком много для помощи Украине - в августе 2022 года этот показатель среди тех же республиканцев составлял 43%. При этом такого же мнения придерживаются 11% демократов и 35% независимых избирателей.
Исследование проводилось с 4 по 15 декабря, число опрошенных и погрешность не указывается.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.