https://ria.ru/20241220/ukraina-1990486416.html

Украина прекратит транзит российского газа 1 января

Украина прекратит транзит российского газа 1 января - РИА Новости, 20.12.2024

Украина прекратит транзит российского газа 1 января

Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:44:00+03:00

2024-12-20T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Министр энергетики страны Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года. "На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра (8.00 мск) физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - приводит слова Шмыгаля агентство РБК-Украина. По его словам, возобновление транзита будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ. В то же время Шмыгаль заявил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с Европейской энергетической хартией. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

https://ria.ru/20241219/putin-1990201793.html

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экономика, украина, россия, газпром, в мире, энергетика