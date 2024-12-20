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"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину
"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину - РИА Новости, 20.12.2024
"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину
Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube назвал три варианта для Украины по выходу из конфликта. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:20:00+03:00
2024-12-20T17:20:00+03:00
2024-12-20T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube назвал три варианта для Украины по выходу из конфликта."Либо вы умрете медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров. На данный момент существуют только эти три варианта", — сказал он.По словам офицера, преимущество всегда было на стороне Москвы, и у ВСУ нет никой возможности даже удержать существующие позиции.Накануне президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала мирных переговоров с Киевом.Москва неоднократно призывала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но киевский власти ввели законодательный запрет на их проведение.
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"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину
Офицер Дэвис: у Украины есть всего три варианта окончания конфликта