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"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990475053.html
"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину
"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину - РИА Новости, 20.12.2024
"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину
Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube назвал три варианта для Украины по выходу из конфликта. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:20:00+03:00
2024-12-20T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube назвал три варианта для Украины по выходу из конфликта."Либо вы умрете медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров. На данный момент существуют только эти три варианта", — сказал он.По словам офицера, преимущество всегда было на стороне Москвы, и у ВСУ нет никой возможности даже удержать существующие позиции.Накануне президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала мирных переговоров с Киевом.Москва неоднократно призывала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но киевский власти ввели законодательный запрет на их проведение.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990327582.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Москва
"Три варианта": в США рассказали, что ждет Украину

Офицер Дэвис: у Украины есть всего три варианта окончания конфликта

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube назвал три варианта для Украины по выходу из конфликта.
"Либо вы умрете медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров. На данный момент существуют только эти три варианта", — сказал он.
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По словам офицера, преимущество всегда было на стороне Москвы, и у ВСУ нет никой возможности даже удержать существующие позиции.
Накануне президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала мирных переговоров с Киевом.
Москва неоднократно призывала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но киевский власти ввели законодательный запрет на их проведение.
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