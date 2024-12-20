https://ria.ru/20241220/ukraina-1990430164.html

США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин

США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2024

США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин

Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:17:00+03:00

2024-12-20T15:17:00+03:00

2024-12-20T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине. Пытаются его замалчивать. В силу того, что самому Байдену остался месяц. Правительству Шольца вынесен вотум недоверия. Во Франции кризис", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что Владимир Зеленский нужен Западу лишь для сокрытия их преступлений на Украине. "На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства. Приказы вооружённым силам отдаёт человек, захвативший власть… Поэтому необходимо провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом", - добавил председатель Госдумы. Кроме того, Володин напомнил, что ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал важные темы, которые формируют повестку на перспективу, в том числе глава государства сказал, что РФ нужно не перемирие, а мир, "долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями". "Для этого к власти на Украине и в государствах, выступающих её союзниками, должны прийти легитимные, ответственные политики, способные реализовывать договорённости и всецело отдавать отчёт своим действиям", - подчеркнул Володин. Со своей стороны России необходимо делать всё для достижения целей СВО, которые были поставлены Путиным, заключил он.

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990423758.html

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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в мире, украина, россия, брюссель, вячеслав володин, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф