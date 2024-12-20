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США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2024
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15:17 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990430164.html
США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин
США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2024
США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин
Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:17:00+03:00
2024-12-20T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине. Пытаются его замалчивать. В силу того, что самому Байдену остался месяц. Правительству Шольца вынесен вотум недоверия. Во Франции кризис", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что Владимир Зеленский нужен Западу лишь для сокрытия их преступлений на Украине. "На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства. Приказы вооружённым силам отдаёт человек, захвативший власть… Поэтому необходимо провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом", - добавил председатель Госдумы. Кроме того, Володин напомнил, что ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал важные темы, которые формируют повестку на перспективу, в том числе глава государства сказал, что РФ нужно не перемирие, а мир, "долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями". "Для этого к власти на Украине и в государствах, выступающих её союзниками, должны прийти легитимные, ответственные политики, способные реализовывать договорённости и всецело отдавать отчёт своим действиям", - подчеркнул Володин. Со своей стороны России необходимо делать всё для достижения целей СВО, которые были поставлены Путиным, заключил он.
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990423758.html
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в мире, украина, россия, брюссель, вячеслав володин, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума РФ
США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил Володин

Володин: США и ЕС пытаются замалчивать вопрос легитимности власти на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти на Украине. Пытаются его замалчивать. В силу того, что самому Байдену остался месяц. Правительству Шольца вынесен вотум недоверия. Во Франции кризис", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Госдуме прокомментировали реакцию Зеленского на предложение Путина
Вчера, 14:39
Он отметил, что Владимир Зеленский нужен Западу лишь для сокрытия их преступлений на Украине.
"На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства. Приказы вооружённым силам отдаёт человек, захвативший власть… Поэтому необходимо провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом", - добавил председатель Госдумы.
Кроме того, Володин напомнил, что ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал важные темы, которые формируют повестку на перспективу, в том числе глава государства сказал, что РФ нужно не перемирие, а мир, "долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями".
"Для этого к власти на Украине и в государствах, выступающих её союзниками, должны прийти легитимные, ответственные политики, способные реализовывать договорённости и всецело отдавать отчёт своим действиям", - подчеркнул Володин.
Со своей стороны России необходимо делать всё для достижения целей СВО, которые были поставлены Путиным, заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельВячеслав ВолодинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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