https://ria.ru/20241220/ukraina-1990427197.html
Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину
Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину - РИА Новости, 20.12.2024
Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину
Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:58:00+03:00
2024-12-20T14:58:00+03:00
2024-12-20T15:27:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Во время переговоров с американцами я получил от них данные, что Европа и Америка в общей сложности потратили на Украину до сих пор 310 миллиардов евро. Это огромная сумма, просто кошмарная", - сказал Орбан.Он уточнил, что "если бы лучше дали эти деньги европейцам, вложили в европейскую экономику, то цены на энергию были бы гораздо ниже, экономический рост Европы гораздо выше, а европейцы жили бы гораздо лучше, чем сегодня"."Это огромные суммы, можно было бы сотворить чудеса", - подчеркнул он.Венгерский премьер также добавил, что такие объемы денег можно было бы направить на улучшение уровня жизни стран Западных Балкан, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, или потратить на уменьшение потоков нелегальных мигрантов из зоны Сахеля, или развивать европейскую оборонную промышленность.
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в мире, европа, сша, украина, виктор орбан
В мире, Европа, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Виктор Орбан
Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину
Орбан: Европа и США потратили на Украину сообща 310 млрд евро