Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 20.12.2024 (обновлено: 15:50 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа - РИА Новости, 20.12.2024
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если киевские власти не разрешат транзит газа через территорию страны, об этом он... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:35:00+03:00
2024-12-20T15:50:00+03:00
украина
европа
словакия
роберт фицо
в мире
газпром
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если киевские власти не разрешат транзит газа через территорию страны, об этом он написал на странице в Facebook*."Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", — говорится в публикации.Как отметил Фицо, Словакия помогает Украине и рассчитывает на такое же отношение к себе."Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?" — задался вопросом он.Ранее в пятницу глава словацкого правительства заявил, что Владимир Зеленский исключил возможность транзита любого голубого топлива через территорию страны: есть представление, что "если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский". Сам премьер считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить поставки газа по этому маршруту.Действующий пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.При этом киевский режим не раз заявлял, что не планирует продлевать действие транзитного соглашения. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что прекращение поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.В случае остановки транзита единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html
https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html
украина
европа
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, словакия, роберт фицо, в мире, газпром, евросоюз, владимир зеленский, турецкий поток
Украина, Европа, Словакия, Роберт Фицо, В мире, Газпром, Евросоюз, Владимир Зеленский, Турецкий поток
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа

Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине конфликтом из-за отказа от транзита газа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если киевские власти не разрешат транзит газа через территорию страны, об этом он написал на странице в Facebook*.
"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря, 08:00
Как отметил Фицо, Словакия помогает Украине и рассчитывает на такое же отношение к себе.
"Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?" — задался вопросом он.
Ранее в пятницу глава словацкого правительства заявил, что Владимир Зеленский исключил возможность транзита любого голубого топлива через территорию страны: есть представление, что "если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский".
Сам премьер считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить поставки газа по этому маршруту.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
13 декабря, 18:27
Действующий пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
При этом киевский режим не раз заявлял, что не планирует продлевать действие транзитного соглашения. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что прекращение поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
В случае остановки транзита единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней
13 декабря, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
 
УкраинаЕвропаСловакияРоберт ФицоВ миреГазпромЕвросоюзВладимир ЗеленскийТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала