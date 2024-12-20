https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа - РИА Новости, 20.12.2024
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если киевские власти не разрешат транзит газа через территорию страны, об этом он... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:35:00+03:00
2024-12-20T14:35:00+03:00
2024-12-20T15:50:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если киевские власти не разрешат транзит газа через территорию страны, об этом он написал на странице в Facebook*."Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", — говорится в публикации.Как отметил Фицо, Словакия помогает Украине и рассчитывает на такое же отношение к себе."Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?" — задался вопросом он.Ранее в пятницу глава словацкого правительства заявил, что Владимир Зеленский исключил возможность транзита любого голубого топлива через территорию страны: есть представление, что "если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский". Сам премьер считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить поставки газа по этому маршруту.Действующий пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.При этом киевский режим не раз заявлял, что не планирует продлевать действие транзитного соглашения. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что прекращение поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.В случае остановки транзита единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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украина, европа, словакия, роберт фицо, в мире, газпром, евросоюз, владимир зеленский, турецкий поток
Украина, Европа, Словакия, Роберт Фицо, В мире, Газпром, Евросоюз, Владимир Зеленский, Турецкий поток
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине конфликтом из-за отказа от транзита газа
БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если киевские власти не разрешат транзит газа через территорию страны, об этом он написал на странице в Facebook*.
"Если Зеленский
не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", — говорится в публикации.
Как отметил Фицо
, Словакия помогает Украине и рассчитывает на такое же отношение к себе.
"Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?" — задался вопросом он.
Ранее в пятницу глава словацкого правительства заявил, что Владимир Зеленский исключил возможность транзита любого голубого топлива через территорию страны: есть представление, что "если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский".
Сам премьер считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить поставки газа по этому маршруту.
Действующий пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром
" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС
.
При этом киевский режим не раз заявлял, что не планирует продлевать действие транзитного соглашения. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что прекращение поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
В случае остановки транзита единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию
, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.