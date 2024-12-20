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Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 20.12.2024 (обновлено: 15:34 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990396479.html
Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине
Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине - РИА Новости, 20.12.2024
Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине
Появились фото последствий удара ВС России по Украине в ответ на атаку ВСУ на предприятие в Ростовской области. В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:31:00+03:00
2024-12-20T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Появились фото последствий удара ВС России по Украине в ответ на атаку ВСУ на предприятие в Ростовской области. В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря украинские войска выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине

Последствия удара ВС РФ по штабу СБУ и другим объектам попали на фото

© Фото : Киевская городская военная администрацияНа месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года
На месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Киевская городская военная администрация
На месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Появились фото последствий удара ВС России по Украине в ответ на атаку ВСУ на предприятие в Ростовской области.

В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.
© Фото : Киевская городская военная администрацияНа месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года
На месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Киевская городская военная администрация
На месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года
В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

Так, 18 декабря украинские войска выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.
© Фото : Киевская городская военная администрацияНа месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года
На месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Киевская городская военная администрация
На месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года
 
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