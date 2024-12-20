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Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине

Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине - РИА Новости, 20.12.2024

Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине

Появились фото последствий удара ВС России по Украине в ответ на атаку ВСУ на предприятие в Ростовской области. В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:31:00+03:00

2024-12-20T13:31:00+03:00

2024-12-20T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Появились фото последствий удара ВС России по Украине в ответ на атаку ВСУ на предприятие в Ростовской области. В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря украинские войска выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.

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