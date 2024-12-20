Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам"
Жителя Кубани задержали за передачу Киеву сим-карт с доступом к "Госуслугам"
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Задержан житель Кубани, который передавал мошенникам из колл-центров, расположенных на Украине, сим-карты с доступом к взломанным аккаунтам на портале госуслуг, сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно, 20-летний житель приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С их помощью он активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах. Затем молодой человек передавал право доступа к этим номерам организаторам колл-центров, которые находились на территории России и Украины. За свою работу он получал криптовалюту.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков в Гулькевичском районе и городе Тихорецке Краснодарского края обнаружено и изъято 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала в Telegram-канале Волк.
Установлено, что изъятые сим-карты использовались при совершении мошенничества в 20 субъектах РФ. Общая сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей.
Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.