https://ria.ru/20241220/ukraina-1990338529.html

Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам"

Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам" - РИА Новости, 20.12.2024

Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам"

Задержан житель Кубани, который передавал мошенникам из колл-центров, расположенных на Украине, сим-карты с доступом к взломанным аккаунтам на портале госуслуг, РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:03:00+03:00

2024-12-20T11:03:00+03:00

2024-12-20T11:03:00+03:00

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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Задержан житель Кубани, который передавал мошенникам из колл-центров, расположенных на Украине, сим-карты с доступом к взломанным аккаунтам на портале госуслуг, сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Предварительно, 20-летний житель приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С их помощью он активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах. Затем молодой человек передавал право доступа к этим номерам организаторам колл-центров, которые находились на территории России и Украины. За свою работу он получал криптовалюту. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков в Гулькевичском районе и городе Тихорецке Краснодарского края обнаружено и изъято 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала в Telegram-канале Волк. Установлено, что изъятые сим-карты использовались при совершении мошенничества в 20 субъектах РФ. Общая сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

https://ria.ru/20241219/delo-1990043537.html

https://ria.ru/20241217/krym-1989607140.html

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россия, украина, гулькевичский район, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год, безопасность