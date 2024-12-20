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Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам" - РИА Новости, 20.12.2024
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11:03 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990338529.html
Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам"
Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам" - РИА Новости, 20.12.2024
Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам"
Задержан житель Кубани, который передавал мошенникам из колл-центров, расположенных на Украине, сим-карты с доступом к взломанным аккаунтам на портале госуслуг, РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:03:00+03:00
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Задержан житель Кубани, который передавал мошенникам из колл-центров, расположенных на Украине, сим-карты с доступом к взломанным аккаунтам на портале госуслуг, сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Предварительно, 20-летний житель приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С их помощью он активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах. Затем молодой человек передавал право доступа к этим номерам организаторам колл-центров, которые находились на территории России и Украины. За свою работу он получал криптовалюту. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков в Гулькевичском районе и городе Тихорецке Краснодарского края обнаружено и изъято 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала в Telegram-канале Волк. Установлено, что изъятые сим-карты использовались при совершении мошенничества в 20 субъектах РФ. Общая сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
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россия, украина, гулькевичский район, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год, безопасность
Россия, Украина, Гулькевичский район, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новый год, Безопасность
Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам"

Жителя Кубани задержали за передачу Киеву сим-карт с доступом к "Госуслугам"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Задержан житель Кубани, который передавал мошенникам из колл-центров, расположенных на Украине, сим-карты с доступом к взломанным аккаунтам на портале госуслуг, сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно, 20-летний житель приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С их помощью он активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах. Затем молодой человек передавал право доступа к этим номерам организаторам колл-центров, которые находились на территории России и Украины. За свою работу он получал криптовалюту.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков в Гулькевичском районе и городе Тихорецке Краснодарского края обнаружено и изъято 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала в Telegram-канале Волк.
Установлено, что изъятые сим-карты использовались при совершении мошенничества в 20 субъектах РФ. Общая сумма ущерба превысила 23 миллиона рублей.
Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
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