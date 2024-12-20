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Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта - РИА Новости, 20.12.2024
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10:39 20.12.2024 (обновлено: 10:54 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990329971.html
Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта
Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта - РИА Новости, 20.12.2024
Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта
Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, вне зависимости от того, какую помощь предоставит ей... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:39:00+03:00
2024-12-20T10:54:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, вне зависимости от того, какую помощь предоставит ей администрация президента США Джо Байдена, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. "Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - пишет агентство со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов. При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву. Как отмечают источники, парадоксальность ситуации заключается в том, что вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп - итоги для Украины будут похожими. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html
https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989375429.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта

Bloomberg: Байден не поможет Киеву избежать горького урегулирования конфликта

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, вне зависимости от того, какую помощь предоставит ей администрация президента США Джо Байдена, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников.
"Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - пишет агентство со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России
Вчера, 09:35
При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву.
Как отмечают источники, парадоксальность ситуации заключается в том, что вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп - итоги для Украины будут похожими.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Утомляешь". На Западе набросились на Зеленского после заявления о Курахово
16 декабря, 09:30
 
В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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