https://ria.ru/20241220/ukraina-1990329971.html

Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта

Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта - РИА Новости, 20.12.2024

Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта

Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, вне зависимости от того, какую помощь предоставит ей... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:39:00+03:00

2024-12-20T10:39:00+03:00

2024-12-20T10:54:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, вне зависимости от того, какую помощь предоставит ей администрация президента США Джо Байдена, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. "Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - пишет агентство со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов. При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву. Как отмечают источники, парадоксальность ситуации заключается в том, что вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп - итоги для Украины будут похожими. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html

https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989375429.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, нато