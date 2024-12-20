https://ria.ru/20241220/ukraina-1990327582.html

В Раде назвали имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине

В Раде назвали имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.12.2024

В Раде назвали имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине

Заключению мира на Украине мешают Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:32:00+03:00

2024-12-20T10:32:00+03:00

2024-12-20T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заключению мира на Украине мешают Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик ответил на их негативную реакцию на прямую линию президента России Владимира Путина, во время которой он заявил, что у России нет никаких предварительных условий для начала мирных переговоров с Украиной."Зеленский и Ермак — это враги Украины и всего украинского народа!!! Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы!" — написал Дмитрук.По словам депутата, они оба должны понести самое суровое наказание за то, что осознанно убивают украинцев и уничтожают страну.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг и продлилась более четырех с половиной часов. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990312780.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, верховная рада украины, сбер