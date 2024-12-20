https://ria.ru/20241220/ukraina-1990321544.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 20.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:05:00+03:00
2024-12-20T10:05:00+03:00
2024-12-20T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении,, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам назначенного Киевом главы областной военной администрации Александра Прокудина, в ночь с четверга на пятницу взрывы прогремели во всех районах областного центра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы