https://ria.ru/20241220/ukraina-1990309481.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.12.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:53:00+03:00
2024-12-20T07:53:00+03:00
2024-12-20T07:53:00+03:00
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Черниговской области звучит более восьми часов. В 07.35 мск тревога была объявлена в Киеве. Спустя минуту тревога распространилась на все регионы страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241220/kiev-1990296328.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу на всей территории страны