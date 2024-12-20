https://ria.ru/20241220/ukraina-1990309481.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.12.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:53:00+03:00

2024-12-20T07:53:00+03:00

2024-12-20T07:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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черниговская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Черниговской области звучит более восьми часов. В 07.35 мск тревога была объявлена в Киеве. Спустя минуту тревога распространилась на все регионы страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241220/kiev-1990296328.html

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черниговская область

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины