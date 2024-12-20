https://ria.ru/20241220/ukraina-1990303994.html
Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове
Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове - РИА Новости, 20.12.2024
Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове
Рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов) усилились в Харькове с лета 2023 года, рассказал РИА Новости пленный Виталий Алимов. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:53:00+03:00
2024-12-20T05:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов) усилились в Харькове с лета 2023 года, рассказал РИА Новости пленный Виталий Алимов. Алимова мобилизовали 13 июня на рынке в Харькове, где он работал грузчиком. В плен он сдался 20 сентября на угледарском направлении. "Они (рейды ТЦК - ред.) усилились где-то с середины 2023 года, а самое стало тяжело, когда вступил в силу закон о мобилизации… Вот в последнее время стало больше, а так они ходят по всем улицам, в метро не зайти, на конечной станции троллейбуса, все постоянно там дежурят. Все улицы перекрыты", - сказал пленный. По его словам, сотрудники ТЦК все время, кроме комендантского часа, ищут на улицах мужчин призывного возраста.
https://ria.ru/20241220/plennyj-1990300682.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире
Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове
Пленный Алимов: в Харькове с лета 2023 года усилились рейды сотрудников ТЦК
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов) усилились в Харькове с лета 2023 года, рассказал РИА Новости пленный Виталий Алимов.
Алимова мобилизовали 13 июня на рынке в Харькове
, где он работал грузчиком. В плен он сдался 20 сентября на угледарском направлении.
"Они (рейды ТЦК - ред.) усилились где-то с середины 2023 года, а самое стало тяжело, когда вступил в силу закон о мобилизации… Вот в последнее время стало больше, а так они ходят по всем улицам, в метро не зайти, на конечной станции троллейбуса, все постоянно там дежурят. Все улицы перекрыты", - сказал пленный.
По его словам, сотрудники ТЦК все время, кроме комендантского часа, ищут на улицах мужчин призывного возраста.