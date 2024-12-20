https://ria.ru/20241220/ukraina-1990303994.html

Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове

Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове - РИА Новости, 20.12.2024

Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове

Рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов) усилились в Харькове с лета 2023 года, рассказал РИА Новости пленный Виталий Алимов. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T05:53:00+03:00

2024-12-20T05:53:00+03:00

2024-12-20T05:54:00+03:00

харьков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970873128_0:119:784:560_1920x0_80_0_0_de923b4bba328f2fa62a5094e6c1aadb.jpg

ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов) усилились в Харькове с лета 2023 года, рассказал РИА Новости пленный Виталий Алимов. Алимова мобилизовали 13 июня на рынке в Харькове, где он работал грузчиком. В плен он сдался 20 сентября на угледарском направлении. "Они (рейды ТЦК - ред.) усилились где-то с середины 2023 года, а самое стало тяжело, когда вступил в силу закон о мобилизации… Вот в последнее время стало больше, а так они ходят по всем улицам, в метро не зайти, на конечной станции троллейбуса, все постоянно там дежурят. Все улицы перекрыты", - сказал пленный. По его словам, сотрудники ТЦК все время, кроме комендантского часа, ищут на улицах мужчин призывного возраста.

https://ria.ru/20241220/plennyj-1990300682.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, в мире