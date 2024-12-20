https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301545.html

Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец

Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец - РИА Новости, 20.12.2024

Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец

Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:56:00+03:00

2024-12-20T04:56:00+03:00

2024-12-20T04:56:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. "У нас и коровы были две, и бычки были. Пошли привести их. И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон. Одни стрельнули в одну сторону, в сторону Анновки, а с Анновки, там тоже стоят же украинские, оттуда стрельнули и навстречу им. А с леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло. И тоже начинают палить", - вспоминают Александр с супругой Светланой. Военнослужащих ВСУ не смутило, что под огнём оказались гражданские. Александр с женой чудом не пострадали. "А мы с коровами идем. Ведем, забирали домой. Началась перестрелка. Пули свистят, падают. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать. Корову тут прострелили", - вспоминает беженец.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html

https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989819117.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины