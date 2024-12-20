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Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:56 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301545.html
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец - РИА Новости, 20.12.2024
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец
Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:56:00+03:00
2024-12-20T04:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. "У нас и коровы были две, и бычки были. Пошли привести их. И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон. Одни стрельнули в одну сторону, в сторону Анновки, а с Анновки, там тоже стоят же украинские, оттуда стрельнули и навстречу им. А с леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло. И тоже начинают палить", - вспоминают Александр с супругой Светланой. Военнослужащих ВСУ не смутило, что под огнём оказались гражданские. Александр с женой чудом не пострадали. "А мы с коровами идем. Ведем, забирали домой. Началась перестрелка. Пули свистят, падают. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать. Корову тут прострелили", - вспоминает беженец.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец

Беженец из села Веселый Гай: пьяные украинские военные устраивали перестрелки

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр.
"У нас и коровы были две, и бычки были. Пошли привести их. И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон. Одни стрельнули в одну сторону, в сторону Анновки, а с Анновки, там тоже стоят же украинские, оттуда стрельнули и навстречу им. А с леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло. И тоже начинают палить", - вспоминают Александр с супругой Светланой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Военнослужащих ВСУ не смутило, что под огнём оказались гражданские. Александр с женой чудом не пострадали.
"А мы с коровами идем. Ведем, забирали домой. Началась перестрелка. Пули свистят, падают. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать. Корову тут прострелили", - вспоминает беженец.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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