https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301545.html
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец - РИА Новости, 20.12.2024
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец
Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:56:00+03:00
2024-12-20T04:56:00+03:00
2024-12-20T04:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. "У нас и коровы были две, и бычки были. Пошли привести их. И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон. Одни стрельнули в одну сторону, в сторону Анновки, а с Анновки, там тоже стоят же украинские, оттуда стрельнули и навстречу им. А с леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло. И тоже начинают палить", - вспоминают Александр с супругой Светланой. Военнослужащих ВСУ не смутило, что под огнём оказались гражданские. Александр с женой чудом не пострадали. "А мы с коровами идем. Ведем, забирали домой. Началась перестрелка. Пули свистят, падают. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать. Корову тут прострелили", - вспоминает беженец.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989819117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец
Беженец из села Веселый Гай: пьяные украинские военные устраивали перестрелки
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Пьяные украинские военные устраивали перестрелки друг с другом, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр.
"У нас и коровы были две, и бычки были. Пошли привести их. И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон. Одни стрельнули в одну сторону, в сторону Анновки, а с Анновки, там тоже стоят же украинские, оттуда стрельнули и навстречу им. А с леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло. И тоже начинают палить", - вспоминают Александр с супругой Светланой.
Военнослужащих ВСУ
не смутило, что под огнём оказались гражданские. Александр с женой чудом не пострадали.
"А мы с коровами идем. Ведем, забирали домой. Началась перестрелка. Пули свистят, падают. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать. Корову тут прострелили", - вспоминает беженец.