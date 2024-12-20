https://ria.ru/20241220/udar-1990336479.html

ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области

ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области - РИА Новости, 20.12.2024

ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области

Российские военные поразили объекты украинской оборонки в ответ на попытку ВСУ атаковать предприятие в Ростовской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:56:00+03:00

2024-12-20T10:56:00+03:00

2024-12-20T17:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990338817_0:0:2594:1459_1920x0_80_0_0_d7cd73869e70d6e391093e6f70170918.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные поразили объекты украинской оборонки в ответ на попытку ВСУ атаковать предприятие в Ростовской области, сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", — рассказали в ведомстве.Цели удара достигнуты, все объекты поражены.В Минобороны подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат "Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.Вопрос ударов западным оружием по территории России затронул глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно вводить данные космической разведки и готовить полетные задания для ракет. Таким образом, США стали непосредственным участником конфликта на Украине, что означает его эскалацию, подчеркнул начальник Генштаба.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990396479.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, безопасность