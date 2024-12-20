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ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 20.12.2024 (обновлено: 17:38 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/udar-1990336479.html
ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области
ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области - РИА Новости, 20.12.2024
ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области
Российские военные поразили объекты украинской оборонки в ответ на попытку ВСУ атаковать предприятие в Ростовской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:56:00+03:00
2024-12-20T17:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные поразили объекты украинской оборонки в ответ на попытку ВСУ атаковать предприятие в Ростовской области, сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", — рассказали в ведомстве.Цели удара достигнуты, все объекты поражены.В Минобороны подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат "Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.Вопрос ударов западным оружием по территории России затронул глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно вводить данные космической разведки и готовить полетные задания для ракет. Таким образом, США стали непосредственным участником конфликта на Украине, что означает его эскалацию, подчеркнул начальник Генштаба.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990396479.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность
ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области

ВС РФ ударили по пункту управления СБУ в ответ на обстрел Ростовской области

© Getty Images / Libkos / Vlada LiberovaСотрудник ГСЧС Украины на месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024
Сотрудник ГСЧС Украины на месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Getty Images / Libkos / Vlada Liberova
Сотрудник ГСЧС Украины на месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные поразили объекты украинской оборонки в ответ на попытку ВСУ атаковать предприятие в Ростовской области, сообщили в Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", — рассказали в ведомстве.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Цели удара достигнуты, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат "Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.
На месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Вчера, 13:31
Вопрос ударов западным оружием по территории России затронул глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно вводить данные космической разведки и готовить полетные задания для ракет. Таким образом, США стали непосредственным участником конфликта на Украине, что означает его эскалацию, подчеркнул начальник Генштаба.
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