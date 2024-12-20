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ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки - РИА Новости, 20.12.2024
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16:36 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/tsb-1990455492.html
ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки
ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки - РИА Новости, 20.12.2024
ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки
Банк России не ожидает ослабления рубля из-за решения совета директоров сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:36:00+03:00
2024-12-20T16:36:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
рубль
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России не ожидает ослабления рубля из-за решения совета директоров сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета. "Нет, мы так не считаем. Все-таки у нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса", - сказала она, отвечая на вопрос, не будет ли сегодняшнее решение ЦБ, оказавшееся существенно мягче ожиданий, способствовать дальнейшему ослаблению рубля. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990441996.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, рубль
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Рубль
ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ не ждет ослабления рубля из-за решения сохранить ключевую ставку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России не ожидает ослабления рубля из-за решения совета директоров сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета.
"Нет, мы так не считаем. Все-таки у нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса", - сказала она, отвечая на вопрос, не будет ли сегодняшнее решение ЦБ, оказавшееся существенно мягче ожиданий, способствовать дальнейшему ослаблению рубля.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияРубль
 
 
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