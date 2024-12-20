https://ria.ru/20241220/tsb-1990455492.html

ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки

ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки - РИА Новости, 20.12.2024

ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки

Банк России не ожидает ослабления рубля из-за решения совета директоров сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:36:00+03:00

2024-12-20T16:36:00+03:00

2024-12-20T16:36:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

рубль

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России не ожидает ослабления рубля из-за решения совета директоров сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета. "Нет, мы так не считаем. Все-таки у нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса", - сказала она, отвечая на вопрос, не будет ли сегодняшнее решение ЦБ, оказавшееся существенно мягче ожиданий, способствовать дальнейшему ослаблению рубля. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990441996.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, рубль