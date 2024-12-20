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Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.12.2024
Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:19:00+03:00
2024-12-20T15:19:00+03:00
2024-12-20T15:19:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям и на следующем заседании оценит целесообразность ее дальнейшего повышения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки. "Это дополнительное ужесточение связано, в том числе, с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие, темпы роста кредитования в ноябре резко снизились и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки и на следующем заседании мы оценим целесообразность ее дальнейшего повышения", - сказала Набиуллина на пресс-конференции. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки