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ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх - РИА Новости, 20.12.2024
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13:48 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/tsb-1990400706.html
ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх
ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх - РИА Новости, 20.12.2024
ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх
Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:48:00+03:00
2024-12-20T13:48:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "По оперативным данным, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении регулятора. Ранее в пятницу ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх

ЦБ заявил, что отклонение российской экономики вверх остается значительным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"По оперативным данным, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении регулятора.
Ранее в пятницу ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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