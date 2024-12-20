https://ria.ru/20241220/tsb-1990400706.html

ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх

ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх - РИА Новости, 20.12.2024

ЦБ заявил о значительном отклонении российской экономики вверх

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:48:00+03:00

2024-12-20T13:48:00+03:00

2024-12-20T13:48:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "По оперативным данным, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении регулятора. Ранее в пятницу ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)