https://ria.ru/20241220/tsb-1990399791.html

ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке

ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке - РИА Новости, 20.12.2024

ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке

Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:43:00+03:00

2024-12-20T13:43:00+03:00

2024-12-20T14:06:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767713249_0:180:3223:1992_1920x0_80_0_0_5ae949806b6fce3c0ec8235ad3e4b7e2.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Банк России в июле впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал, что допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании. По итогам заседания совета директоров в эту пятницу ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - указывается в заявлении. Таким образом, теперь сигнал смягчен.

https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)