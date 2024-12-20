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ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке
ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке - РИА Новости, 20.12.2024
ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:43:00+03:00
2024-12-20T13:43:00+03:00
2024-12-20T14:06:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Банк России в июле впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал, что допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании. По итогам заседания совета директоров в эту пятницу ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - указывается в заявлении. Таким образом, теперь сигнал смягчен.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке
ЦБ смягчил сигнал по дальнейшим шагам по повышению ключевой ставки