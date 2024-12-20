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Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ
Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ - РИА Новости, 20.12.2024
Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Алексей Заботкин проводят пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка по денежно-кредитной политике. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:02:00+03:00
2024-12-20T15:02:00+03:00
2024-12-20T15:02:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
алексей заботкин
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Алексей Заботкин проводят пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка по денежно-кредитной политике.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Набиуллина и Заботкин на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка
Набиуллина и Заботкин на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка
2024-12-20T15:02
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PT71M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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экономика, эльвира набиуллина, алексей заботкин, видео
Экономика, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин
Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Алексей Заботкин проводят пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка по денежно-кредитной политике.
2024-12-20T15:02
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PT71M43S
Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Алексей Заботкин проводят пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка по денежно-кредитной политике.