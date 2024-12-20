https://ria.ru/20241220/tsb-1990312536.html

Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ

Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ - РИА Новости, 20.12.2024

Пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Алексей Заботкин проводят пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка по денежно-кредитной политике. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:02:00+03:00

2024-12-20T15:02:00+03:00

2024-12-20T15:02:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

алексей заботкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990398794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a014a6abcdcb487750d23fed5a9900ad.jpg

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Алексей Заботкин проводят пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка по денежно-кредитной политике.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Набиуллина и Заботкин на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка Набиуллина и Заботкин на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка 2024-12-20T15:02 true PT71M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, алексей заботкин, видео