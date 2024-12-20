https://ria.ru/20241220/trevoga-1990306697.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе облправительства в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:09:00+03:00

2024-12-20T07:09:00+03:00

2024-12-20T07:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе облправительства в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.40 мск, она продлилась чуть более четырех часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20241220/bespilotniki-1990305992.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность