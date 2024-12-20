https://ria.ru/20241220/trevoga-1990295462.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.12.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства Курской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:50:00+03:00
2024-12-20T02:50:00+03:00
2024-12-20T02:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства Курской области в Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/bpla-1990055594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Оперштаб: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников