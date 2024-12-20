Команда Трампа будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону, пишет FT
FT: команда Трампа будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону до 5% ВВП
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновника, что новый президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП", - говорится в публикации.
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По данным одного из источников, Трамп согласится увеличить траты на оборону до 3,5%, он планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СИМ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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