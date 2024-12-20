https://ria.ru/20241220/tramp-1990530240.html

Команда Трампа будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону, пишет FT

Команда Трампа будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону, пишет FT - РИА Новости, 20.12.2024

Команда Трампа будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону, пишет FT

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:19:00+03:00

2024-12-20T20:19:00+03:00

2024-12-20T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновника, что новый президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП", - говорится в публикации. По данным одного из источников, Трамп согласится увеличить траты на оборону до 3,5%, он планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СИМ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

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в мире, сша, вильнюс, европа, дональд трамп, нато