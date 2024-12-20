https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html

Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT

Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT - РИА Новости, 21.12.2024

Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-20T20:04:00+03:00

2024-12-20T20:04:00+03:00

2024-12-21T08:14:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники."Ближайшие советники по внешней политике избранного президента США поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. <...> Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации", — говорится в публикации.Тем не менее Трамп, по данным СМИ, продолжает считать, что Украина никогда не должна стать членом НАТО, и все еще хочет добиться немедленного завершения конфликта. Однако теперь он полагает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может обеспечить так называемый мир с позиции силы, заявили источники.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В России отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп