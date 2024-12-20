Рейтинг@Mail.ru
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 20.12.2024 (обновлено: 08:14 21.12.2024)
https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT - РИА Новости, 21.12.2024
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT
Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-20T20:04:00+03:00
2024-12-21T08:14:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники."Ближайшие советники по внешней политике избранного президента США поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. &lt;...&gt; Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации", — говорится в публикации.Тем не менее Трамп, по данным СМИ, продолжает считать, что Украина никогда не должна стать членом НАТО, и все еще хочет добиться немедленного завершения конфликта. Однако теперь он полагает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может обеспечить так называемый мир с позиции силы, заявили источники.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В России отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT

FT: команда Трампа заявила чиновникам ЕС о планах продолжать помощь Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Ближайшие советники по внешней политике избранного президента США поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. <...> Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации", — говорится в публикации.
Тем не менее Трамп, по данным СМИ, продолжает считать, что Украина никогда не должна стать членом НАТО, и все еще хочет добиться немедленного завершения конфликта. Однако теперь он полагает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может обеспечить так называемый мир с позиции силы, заявили источники.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В России отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала