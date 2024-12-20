https://ria.ru/20241220/tramp-1990316079.html

Трамп призвал конгресс устранить потолок госдолга

Трамп призвал конгресс устранить потолок госдолга - РИА Новости, 20.12.2024

Трамп призвал конгресс устранить потолок госдолга

Конгресс США должен устранить потолок госдолга или продлить его до 2029 года, без этого сделку о временном бюджете не следует заключать, заявил избранный... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:31:00+03:00

2024-12-20T09:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Конгресс США должен устранить потолок госдолга или продлить его до 2029 года, без этого сделку о временном бюджете не следует заключать, заявил избранный американский президент Дональд Трамп."Конгресс должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его, возможно, до 2029 года. Без этого нам не следует заключать сделку. Помните, давление ляжет на того, кто станет президентом", - говорится в публикации будущего главы государства в социальной сети Truth Social.Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей.У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.Избранный президент Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.

https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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