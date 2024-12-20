https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html

Трамп выдвинул ЕС ультиматум

Трамп выдвинул ЕС ультиматум - РИА Новости, 20.12.2024

Трамп выдвинул ЕС ультиматум

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:21:00+03:00

2024-12-20T09:21:00+03:00

2024-12-20T10:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы."Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!" — написал политик в социальной сети Truth Social.Трамп во время первого президентского срока ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Он уже пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.

https://ria.ru/20241219/evropa-1990238749.html

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сша, евросоюз, в мире, дональд трамп, европа