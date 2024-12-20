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Трамп выдвинул ЕС ультиматум - РИА Новости, 20.12.2024
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09:21 20.12.2024 (обновлено: 10:21 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Трамп выдвинул ЕС ультиматум - РИА Новости, 20.12.2024
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:21:00+03:00
2024-12-20T10:21:00+03:00
сша
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы."Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!" — написал политик в социальной сети Truth Social.Трамп во время первого президентского срока ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Он уже пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
https://ria.ru/20241219/evropa-1990238749.html
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сша, евросоюз, в мире, дональд трамп, европа
США, Евросоюз, В мире, Дональд Трамп, Европа
Трамп выдвинул ЕС ультиматум

Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если он не восполнит дефицит за счет закупок нефти

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы.
"Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!" — написал политик в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Politico предрекло экономике Европы разрушение при Трампе
Вчера, 17:46
Трамп во время первого президентского срока ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Он уже пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря, 08:00
 
СШАЕвросоюзВ миреДональд ТрампЕвропа
 
 
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