Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США
Президент Милей рассказал о работе над договором о свободной торговле с США
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский лидер Хавьер Милей.
"Мы собираемся сделать это с США. Один из людей, работающих с Трампом, сообщил, что работа над свободой (торговли) с Аргентиной стоит на повестке", - заявил Милей, выступая на церемонии вручения наград Фонда федерализма и свободы в провинции Тукуман.
Правила Меркосур - общего рынка стран Южной Америки, объединяющего Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию - предполагают коллективные соглашения о свободной торговле с другими странами, поскольку его участники защищают таким образом общий рынок. В рамках блока действует общий таможенный тариф и система исключений из него.
В этой связи аргентинский президент в своей речи предложил странам Меркосур иметь возможность самостоятельно заключать переговоры о беспошлинной торговле с третьими странами.
Ранее Милей сообщил, что предлагает реформировать общий рынок стран Южной Америки, чтобы он служил развитию входящих в него стран. По словам президента, блок, рожденный с идеей углубления торговых связей, в конечном итоге превратился в тюрьму, которая не позволяет его странам-членам использовать ни свои преимущества, ни свой экспортный потенциал.
Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.