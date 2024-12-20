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Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США - РИА Новости, 20.12.2024
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04:52 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/tramp-1990301188.html
Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США
Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США - РИА Новости, 20.12.2024
Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США
Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:52:00+03:00
2024-12-20T04:52:00+03:00
аргентина
сша
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хавьер милей
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МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский лидер Хавьер Милей. "Мы собираемся сделать это с США. Один из людей, работающих с Трампом, сообщил, что работа над свободой (торговли) с Аргентиной стоит на повестке", - заявил Милей, выступая на церемонии вручения наград Фонда федерализма и свободы в провинции Тукуман. Правила Меркосур - общего рынка стран Южной Америки, объединяющего Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию - предполагают коллективные соглашения о свободной торговле с другими странами, поскольку его участники защищают таким образом общий рынок. В рамках блока действует общий таможенный тариф и система исключений из него. В этой связи аргентинский президент в своей речи предложил странам Меркосур иметь возможность самостоятельно заключать переговоры о беспошлинной торговле с третьими странами. Ранее Милей сообщил, что предлагает реформировать общий рынок стран Южной Америки, чтобы он служил развитию входящих в него стран. По словам президента, блок, рожденный с идеей углубления торговых связей, в конечном итоге превратился в тюрьму, которая не позволяет его странам-членам использовать ни свои преимущества, ни свой экспортный потенциал. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20241115/tramp-1983872127.html
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аргентина, сша, южная америка, хавьер милей, дональд трамп, в мире
Аргентина, США, Южная Америка, Хавьер Милей, Дональд Трамп, В мире
Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США

Президент Милей рассказал о работе над договором о свободной торговле с США

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский лидер Хавьер Милей.
"Мы собираемся сделать это с США. Один из людей, работающих с Трампом, сообщил, что работа над свободой (торговли) с Аргентиной стоит на повестке", - заявил Милей, выступая на церемонии вручения наград Фонда федерализма и свободы в провинции Тукуман.
Избранный президент США Дональд Трамп встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером
15 ноября, 05:59
Правила Меркосур - общего рынка стран Южной Америки, объединяющего Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию - предполагают коллективные соглашения о свободной торговле с другими странами, поскольку его участники защищают таким образом общий рынок. В рамках блока действует общий таможенный тариф и система исключений из него.
В этой связи аргентинский президент в своей речи предложил странам Меркосур иметь возможность самостоятельно заключать переговоры о беспошлинной торговле с третьими странами.
Ранее Милей сообщил, что предлагает реформировать общий рынок стран Южной Америки, чтобы он служил развитию входящих в него стран. По словам президента, блок, рожденный с идеей углубления торговых связей, в конечном итоге превратился в тюрьму, которая не позволяет его странам-членам использовать ни свои преимущества, ни свой экспортный потенциал.
Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Шоковая терапия": как Хавьер Милей экономику Аргентины до рецессии довел
12 декабря, 05:24
 
АргентинаСШАЮжная АмерикаХавьер МилейДональд ТрампВ мире
 
 
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