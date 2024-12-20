https://ria.ru/20241220/tramp-1990301188.html

Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США

Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США - РИА Новости, 20.12.2024

Глава Аргентины Милей анонсировал соглашение о свободной торговле с США

Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:52:00+03:00

2024-12-20T04:52:00+03:00

2024-12-20T04:52:00+03:00

аргентина

сша

южная америка

хавьер милей

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_b4c27636a3ace8cfbc4b25af09013856.jpg

МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил аргентинский лидер Хавьер Милей. "Мы собираемся сделать это с США. Один из людей, работающих с Трампом, сообщил, что работа над свободой (торговли) с Аргентиной стоит на повестке", - заявил Милей, выступая на церемонии вручения наград Фонда федерализма и свободы в провинции Тукуман. Правила Меркосур - общего рынка стран Южной Америки, объединяющего Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию - предполагают коллективные соглашения о свободной торговле с другими странами, поскольку его участники защищают таким образом общий рынок. В рамках блока действует общий таможенный тариф и система исключений из него. В этой связи аргентинский президент в своей речи предложил странам Меркосур иметь возможность самостоятельно заключать переговоры о беспошлинной торговле с третьими странами. Ранее Милей сообщил, что предлагает реформировать общий рынок стран Южной Америки, чтобы он служил развитию входящих в него стран. По словам президента, блок, рожденный с идеей углубления торговых связей, в конечном итоге превратился в тюрьму, которая не позволяет его странам-членам использовать ни свои преимущества, ни свой экспортный потенциал. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983872127.html

https://ria.ru/20241212/argentina-1988726285.html

аргентина

сша

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аргентина, сша, южная америка, хавьер милей, дональд трамп, в мире