Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 20.12.2024 (обновлено: 00:21 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/tramp-1990284221.html
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства - РИА Новости, 20.12.2024
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства
Члены палаты представителей достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства, в ее рамках потолок госдолга... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:12:00+03:00
2024-12-20T00:21:00+03:00
конгресс сша
в мире
дональд трамп
сша
майк джонсон
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Члены палаты представителей достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства, в ее рамках потолок госдолга устраняется до января 2027 года, сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Спикер Майк Джонсон и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа", - написал Трамп.По его словам, договоренность предусматривает продолжение финансирования правительства, а также отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Трамп призвал республиканцев и демократов одобрить проект.Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241219/demokraty-1990248333.html
https://ria.ru/20241219/tramp-1990028349.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
конгресс сша, в мире, дональд трамп, сша, майк джонсон, джо байден
Конгресс США, В мире, Дональд Трамп, США, Майк Джонсон, Джо Байден
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства

Трамп: конгресс США пришел к хорошей сделке о финансировании правительства

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Члены палаты представителей достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства, в ее рамках потолок госдолга устраняется до января 2027 года, сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Спикер Майк Джонсон и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа", - написал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В США создают инициативу для защиты сторонников демократов от Трампа
Вчера, 18:17
По его словам, договоренность предусматривает продолжение финансирования правительства, а также отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Трамп призвал республиканцев и демократов одобрить проект.
Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга США
Вчера, 03:43
 
Конгресс СШАВ миреДональд ТрампСШАМайк ДжонсонДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала