https://ria.ru/20241220/tramp-1990284221.html
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства - РИА Новости, 20.12.2024
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства
Члены палаты представителей достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства, в ее рамках потолок госдолга... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:12:00+03:00
2024-12-20T00:12:00+03:00
2024-12-20T00:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Члены палаты представителей достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства, в ее рамках потолок госдолга устраняется до января 2027 года, сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Спикер Майк Джонсон и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа", - написал Трамп.По его словам, договоренность предусматривает продолжение финансирования правительства, а также отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Трамп призвал республиканцев и демократов одобрить проект.Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241219/demokraty-1990248333.html
https://ria.ru/20241219/tramp-1990028349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конгресс сша, в мире, дональд трамп, сша, майк джонсон, джо байден
Конгресс США, В мире, Дональд Трамп, США, Майк Джонсон, Джо Байден
Трамп оценил сделку о продолжении финансировании правительства
Трамп: конгресс США пришел к хорошей сделке о финансировании правительства
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости.
Члены палаты представителей достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства, в ее рамках потолок госдолга устраняется до января 2027 года, сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social
.
"Спикер Майк Джонсон
и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа", - написал Трамп
.
По его словам, договоренность предусматривает продолжение финансирования правительства, а также отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Трамп призвал республиканцев и демократов одобрить проект.
Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США
к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена
госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском
, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.