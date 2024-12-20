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В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США

В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США - РИА Новости, 20.12.2024

В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США

Представители министерства обороны, мэрии Токио и местными властями проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:21:00+03:00

2024-12-20T07:21:00+03:00

2024-12-20T07:21:00+03:00

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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Представители министерства обороны, мэрии Токио и местными властями проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой авиабазе, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Фумитоси Сато. "Поступило сообщение, что в октябре в районе полигона противопожарных учений на авиабазе США Ёкота была утечка воды с содержанием ПФАС. С учетом пожеланий местных властей мы вели согласования с американской стороной о проведении проверки на месте. В результате этого сегодня представители министерства обороны Японии, соответствующих ведомств, вместе с мэрией Токио и местной администрацией осмотрят место противопожарных учений на авиабазе, а также получат объяснения от американской стороны", - сказал Сато. ПФАС (PFAS) – синтетические химические соединения с содержанием фтора, представляют собой серьезную угрозу с точки зрения загрязнения окружающей среды. Проблемы загрязнения ПФАС в районе американских баз поднимается японской общественностью, прежде всего на Окинаве, где сосредоточено около 70% американских баз в Японии. Аэродром Ёкота находится в Токио, на его западной окраине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио, япония, сша