В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США
Япония проводит проверку на базе США в Токио из-за утечки воды с фтором
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Представители министерства обороны, мэрии Токио и местными властями проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой авиабазе, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Фумитоси Сато.
"Поступило сообщение, что в октябре в районе полигона противопожарных учений на авиабазе США Ёкота была утечка воды с содержанием ПФАС. С учетом пожеланий местных властей мы вели согласования с американской стороной о проведении проверки на месте. В результате этого сегодня представители министерства обороны Японии, соответствующих ведомств, вместе с мэрией Токио и местной администрацией осмотрят место противопожарных учений на авиабазе, а также получат объяснения от американской стороны", - сказал Сато.
ПФАС (PFAS) – синтетические химические соединения с содержанием фтора, представляют собой серьезную угрозу с точки зрения загрязнения окружающей среды. Проблемы загрязнения ПФАС в районе американских баз поднимается японской общественностью, прежде всего на Окинаве, где сосредоточено около 70% американских баз в Японии. Аэродром Ёкота находится в Токио, на его западной окраине.