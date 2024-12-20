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В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США - РИА Новости, 20.12.2024
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07:21 20.12.2024
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В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США
В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США - РИА Новости, 20.12.2024
В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США
Представители министерства обороны, мэрии Токио и местными властями проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:21:00+03:00
2024-12-20T07:21:00+03:00
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Представители министерства обороны, мэрии Токио и местными властями проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой авиабазе, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Фумитоси Сато. "Поступило сообщение, что в октябре в районе полигона противопожарных учений на авиабазе США Ёкота была утечка воды с содержанием ПФАС. С учетом пожеланий местных властей мы вели согласования с американской стороной о проведении проверки на месте. В результате этого сегодня представители министерства обороны Японии, соответствующих ведомств, вместе с мэрией Токио и местной администрацией осмотрят место противопожарных учений на авиабазе, а также получат объяснения от американской стороны", - сказал Сато. ПФАС (PFAS) – синтетические химические соединения с содержанием фтора, представляют собой серьезную угрозу с точки зрения загрязнения окружающей среды. Проблемы загрязнения ПФАС в районе американских баз поднимается японской общественностью, прежде всего на Окинаве, где сосредоточено около 70% американских баз в Японии. Аэродром Ёкота находится в Токио, на его западной окраине.
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в мире, токио, япония, сша
В мире, Токио, Япония, США
В Токио проверят место утечки воды с содержанием фтора на авиабазе США

Япония проводит проверку на базе США в Токио из-за утечки воды с фтором

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Представители министерства обороны, мэрии Токио и местными властями проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой авиабазе, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Фумитоси Сато.
"Поступило сообщение, что в октябре в районе полигона противопожарных учений на авиабазе США Ёкота была утечка воды с содержанием ПФАС. С учетом пожеланий местных властей мы вели согласования с американской стороной о проведении проверки на месте. В результате этого сегодня представители министерства обороны Японии, соответствующих ведомств, вместе с мэрией Токио и местной администрацией осмотрят место противопожарных учений на авиабазе, а также получат объяснения от американской стороны", - сказал Сато.
ПФАС (PFAS) – синтетические химические соединения с содержанием фтора, представляют собой серьезную угрозу с точки зрения загрязнения окружающей среды. Проблемы загрязнения ПФАС в районе американских баз поднимается японской общественностью, прежде всего на Окинаве, где сосредоточено около 70% американских баз в Японии. Аэродром Ёкота находится в Токио, на его западной окраине.
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