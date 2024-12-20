https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html

Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова

Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 20.12.2024

Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова

Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию осенью, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:26:00+03:00

2024-12-20T02:26:00+03:00

2024-12-20T06:18:00+03:00

происшествия

европа

игорь кириллов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию осенью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года", — сказал собеседник агентства.В четверг Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемого преступника. Его обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, европа, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, россия