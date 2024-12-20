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Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 20.12.2024
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02:26 20.12.2024 (обновлено: 06:18 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html
Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова
Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 20.12.2024
Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова
Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию осенью, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:26:00+03:00
2024-12-20T06:18:00+03:00
происшествия
европа
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию осенью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года", — сказал собеседник агентства.В четверг Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемого преступника. Его обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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происшествия, европа, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, россия
Происшествия, Европа, Игорь Кириллов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Россия
Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова

Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию осенью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года", — сказал собеседник агентства.
Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
Вчера, 14:56
В четверг Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемого преступника. Его обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
18 декабря, 08:00
 
ПроисшествияЕвропаИгорь КирилловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеРоссия
 
 
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