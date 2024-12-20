Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова
Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию осенью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года", — сказал собеседник агентства.
В четверг Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемого преступника. Его обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".
Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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