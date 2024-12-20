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Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 20.12.2024 (обновлено: 13:56 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990404196.html
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.12.2024
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по поселку в подконтрольной Киеву части Запорожской области, там находится пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:54:00+03:00
2024-12-20T13:56:00+03:00
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
киев
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Удар нанесен по поселку в подконтрольной Киеву части Запорожской области, там находится пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Третий микрорайон посёлка Степногорска облюбовали боевики, используют его и как пункт временной дислокации, и как огневую позицию", - заявил он.
https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, киев, сергей лебедев
Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Киев, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Удар нанесен по поселку в подконтрольной Киеву части Запорожской области, там находится пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Третий микрорайон посёлка Степногорска облюбовали боевики, используют его и как пункт временной дислокации, и как огневую позицию", - заявил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФКиевСергей Лебедев
 
 
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