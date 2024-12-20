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Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.12.2024
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по поселку в подконтрольной Киеву части Запорожской области, там находится пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:54:00+03:00
2024-12-20T13:54:00+03:00
2024-12-20T13:56:00+03:00
вооруженные силы украины
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Удар нанесен по поселку в подконтрольной Киеву части Запорожской области, там находится пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Третий микрорайон посёлка Степногорска облюбовали боевики, используют его и как пункт временной дислокации, и как огневую позицию", - заявил он.
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Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области