https://ria.ru/20241220/svo-1990375461.html
ВС России освободили населенный пункт Новопустынка
ВС России освободили населенный пункт Новопустынка - РИА Новости, 20.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Новопустынка
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новопустынка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:43:00+03:00
2024-12-20T12:43:00+03:00
2024-12-20T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новопустынка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.
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Кадры из освобожденного населенного пункта Новопустынка в ДНР
"Работаем, братья. Слава России. Победа будет за нами"
Минобороны показало видео из Новопустынки в ДНР, над которой после освобождения поднят российский триколор.
2024-12-20T12:43
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Новопустынка
ВС России освободили населенный пункт Новопустынка в ДНР