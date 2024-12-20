https://ria.ru/20241220/svo-1990375461.html

ВС России освободили населенный пункт Новопустынка

ВС России освободили населенный пункт Новопустынка - РИА Новости, 20.12.2024

ВС России освободили населенный пункт Новопустынка

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новопустынка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новопустынка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.

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Кадры из освобожденного населенного пункта Новопустынка в ДНР "Работаем, братья. Слава России. Победа будет за нами" Минобороны показало видео из Новопустынки в ДНР, над которой после освобождения поднят российский триколор. 2024-12-20T12:43 true PT0M36S

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россия, донецкая народная республика