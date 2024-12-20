https://ria.ru/20241220/svo-1990367871.html
За неделю в плен сдались 59 украинских военных
За неделю в плен сдались 59 украинских военных - РИА Новости, 20.12.2024
За неделю в плен сдались 59 украинских военных
За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:23:00+03:00
2024-12-20T12:23:00+03:00
2024-12-20T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c77226472f3c6223b7a1414277e321b2.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241219/plennyy-1990036822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd40ecc048c0d3f3a697b8010eff782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались 59 украинских военных
За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских военных