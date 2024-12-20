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За неделю в плен сдались 59 украинских военных - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 20.12.2024 (обновлено: 12:24 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990367871.html
За неделю в плен сдались 59 украинских военных
За неделю в плен сдались 59 украинских военных - РИА Новости, 20.12.2024
За неделю в плен сдались 59 украинских военных
За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:23:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241219/plennyy-1990036822.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались 59 украинских военных

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских военных

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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