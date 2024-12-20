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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.12.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 14 украинских бригад, а также отразила 18 контратак, потери противника РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:21:00+03:00

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2024-12-20T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 14 украинских бригад, а также отразила 18 контратак, потери противника составили более 3610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 14 по 20 декабря.Кроме того, за это время они отразили 18 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе бронетранспортер М113 производства США и Rosomak польского производства, четыре другие боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 57 орудий полевой артиллерии, из них восемь калибра 155 мм западного производства", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

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россия, сша, вооруженные силы украины