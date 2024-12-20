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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.12.2024
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12:21 20.12.2024 (обновлено: 12:25 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990367547.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.12.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 14 украинских бригад, а также отразила 18 контратак, потери противника РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:21:00+03:00
2024-12-20T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 14 украинских бригад, а также отразила 18 контратак, потери противника составили более 3610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 14 по 20 декабря.Кроме того, за это время они отразили 18 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе бронетранспортер М113 производства США и Rosomak польского производства, четыре другие боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 57 орудий полевой артиллерии, из них восемь калибра 155 мм западного производства", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 3610 военных в зоне действий группировки "Запад"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 14 украинских бригад, а также отразила 18 контратак, потери противника составили более 3610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 14 по 20 декабря.
Кроме того, за это время они отразили 18 контратак штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе бронетранспортер М113 производства США и Rosomak польского производства, четыре другие боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 57 орудий полевой артиллерии, из них восемь калибра 155 мм западного производства", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.
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