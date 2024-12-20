https://ria.ru/20241220/sudno-1990529204.html

Сигнал бедствия в Керченском проливе был связан с нехваткой продовольствия

Сигнал бедствия в Керченском проливе был связан с нехваткой продовольствия - РИА Новости, 20.12.2024

Сигнал бедствия в Керченском проливе был связан с нехваткой продовольствия

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, потому что у членов экипажа закончились продовольствие и вода, сообщила РИА Новости инспектор... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:13:00+03:00

2024-12-20T20:13:00+03:00

2024-12-20T20:37:00+03:00

керченский пролив

сирия

египет

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, потому что у членов экипажа закончились продовольствие и вода, сообщила РИА Новости инспектор труда Российского профессионального союза моряков Ольга Ананьина.В пятницу судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, на нем находится 16 моряков из Сирии и Египта."У них просто продовольствия нет и воды, поэтому они подали сигнал бедствия", - сказала Ананьина.Уточняется, что последняя поставка продовольствия для экипажа была 16 ноября. Задолженность по зарплате моряка - шесть месяцев.

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

керченский пролив

сирия

египет

россия

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керченский пролив, сирия, египет, россия, происшествия