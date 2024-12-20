https://ria.ru/20241220/sudno-1990519980.html

Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия

Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия - РИА Новости, 21.12.2024

Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-20T19:21:00+03:00

2024-12-20T19:21:00+03:00

2024-12-21T02:57:00+03:00

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сирия

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КРАСНОДАР, 20 дек — РИА Новости. Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщили в Южной транспортной прокуратуре."Контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе", — говорится в заявлении.Отмечается, что ведомство также следит за соблюдением прав членов экипажа.Как уточнила РИА Новости инспектор труда РПСМ Ольга Ананьина, на судне находятся 16 моряков: 15 из Сирии и один из Египта. Они подали сигнал бедствия из-за истощения запасов продовольствия и воды. Последняя поставка была 16 ноября.В Союзе моряков также указали, что Gam Express под флагом Гвинеи-Бисау фактически брошено судовладельцем. По словам одного из членов экипажа, судно арестовали в порту Кавказ из-за коммерческого спора, а моряки "очень хотят репатриации".

https://ria.ru/20241219/arest-1990219376.html

https://ria.ru/20241212/tunis-1988713164.html

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россия, керченский пролив, происшествия, краснодарский край, южная транспортная прокуратура, сирия, египет