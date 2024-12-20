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Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу - РИА Новости, 20.12.2024
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00:48 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/sud-1990287285.html
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу - РИА Новости, 20.12.2024
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу
Донецкий гарнизонный военный суд должен в пятницу начать рассматривать дело об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли по существу, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:48:00+03:00
2024-12-20T00:48:00+03:00
рассел бентли
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Донецкий гарнизонный военный суд должен в пятницу начать рассматривать дело об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли по существу, сообщил РИА Новости информированный источник. По словам собеседника агентства, ожидается, что суд начнет рассматривать дело по существу: прокурор огласит обвинение и предложит порядок исследования доказательств. "Пока в расписании суда без изменений. Ожидается, что заседание станет первым, на котором начнут рассматривать дело по существу, до допроса свидетелей вряд ли суд успеет дойти, но прокурор зачитает обвинение", - заявил собеседник РИА Новости. Он добавил, что заседание суда пройдет в закрытом режиме из-за имеющихся в материалах дела сведений, содержащих охраняемую законом тайну. Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.
https://ria.ru/20240920/bentli-1973793245.html
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рассел бентли, происшествия
Рассел Бентли, Происшествия
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу

Заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik Бентли пройдет в пятницу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Военный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Донецкий гарнизонный военный суд должен в пятницу начать рассматривать дело об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли по существу, сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника агентства, ожидается, что суд начнет рассматривать дело по существу: прокурор огласит обвинение и предложит порядок исследования доказательств.
Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Sputnik назвали погибшего в Донецке Рассела Бентли героем Русской Весны
20 сентября, 11:57
"Пока в расписании суда без изменений. Ожидается, что заседание станет первым, на котором начнут рассматривать дело по существу, до допроса свидетелей вряд ли суд успеет дойти, но прокурор зачитает обвинение", - заявил собеседник РИА Новости.
Он добавил, что заседание суда пройдет в закрытом режиме из-за имеющихся в материалах дела сведений, содержащих охраняемую законом тайну.
Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.
Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Дело об убийстве корреспондента Sputnik Бентли расследовали по трем статьям
20 сентября, 09:05
 
Рассел БентлиПроисшествия
 
 
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