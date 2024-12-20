https://ria.ru/20241220/sud-1990287285.html
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу - РИА Новости, 20.12.2024
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу
Донецкий гарнизонный военный суд должен в пятницу начать рассматривать дело об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли по существу, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:48:00+03:00
2024-12-20T00:48:00+03:00
2024-12-20T00:48:00+03:00
рассел бентли
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Донецкий гарнизонный военный суд должен в пятницу начать рассматривать дело об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли по существу, сообщил РИА Новости информированный источник. По словам собеседника агентства, ожидается, что суд начнет рассматривать дело по существу: прокурор огласит обвинение и предложит порядок исследования доказательств. "Пока в расписании суда без изменений. Ожидается, что заседание станет первым, на котором начнут рассматривать дело по существу, до допроса свидетелей вряд ли суд успеет дойти, но прокурор зачитает обвинение", - заявил собеседник РИА Новости. Он добавил, что заседание суда пройдет в закрытом режиме из-за имеющихся в материалах дела сведений, содержащих охраняемую законом тайну. Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.
https://ria.ru/20240920/bentli-1973793245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рассел бентли, происшествия
Рассел Бентли, Происшествия
Заседание суда по делу об убийстве Рассела Бентли пройдет в пятницу
Заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik Бентли пройдет в пятницу
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Донецкий гарнизонный военный суд должен в пятницу начать рассматривать дело об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли по существу, сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника агентства, ожидается, что суд начнет рассматривать дело по существу: прокурор огласит обвинение и предложит порядок исследования доказательств.
"Пока в расписании суда без изменений. Ожидается, что заседание станет первым, на котором начнут рассматривать дело по существу, до допроса свидетелей вряд ли суд успеет дойти, но прокурор зачитает обвинение", - заявил собеседник РИА Новости.
Он добавил, что заседание суда пройдет в закрытом режиме из-за имеющихся в материалах дела сведений, содержащих охраняемую законом тайну.
Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли
из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.