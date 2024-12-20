https://ria.ru/20241220/steam-1990317685.html
В работе Steam произошел глобальный сбой
В работе Steam произошел глобальный сбой - РИА Новости, 20.12.2024
В работе Steam произошел глобальный сбой
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, жалобы... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:35:00+03:00
2024-12-20T09:35:00+03:00
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италия
германия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, заявили РИА Новости в ведомстве.Россияне стали сообщать о плохой работе Steam еще накануне. Так, согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, жалобы от пользователей стали поступать после 21:30 мск, а пик пришелся на 22:15."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", — сообщили в Роскомнадзоре.Ранее ведомство заявляло РИА Новости, что не планирует ограничительных мер в отношении платформы.
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РИА Новости
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сша, италия, германия, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
США, Италия, Германия, В мире, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В работе Steam произошел глобальный сбой
РКН зафиксировал глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, заявили РИА Новости в ведомстве.
Россияне стали сообщать о плохой работе Steam еще накануне. Так, согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, жалобы от пользователей стали поступать после 21:30 мск, а пик пришелся на 22:15.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", — сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее ведомство заявляло РИА Новости, что не планирует ограничительных мер в отношении платформы.