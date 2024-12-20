https://ria.ru/20241220/steam-1990317685.html

В работе Steam произошел глобальный сбой

В работе Steam произошел глобальный сбой - РИА Новости, 20.12.2024

В работе Steam произошел глобальный сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, жалобы... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:35:00+03:00

2024-12-20T09:35:00+03:00

2024-12-20T10:35:00+03:00

сша

италия

германия

в мире

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, заявили РИА Новости в ведомстве.Россияне стали сообщать о плохой работе Steam еще накануне. Так, согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, жалобы от пользователей стали поступать после 21:30 мск, а пик пришелся на 22:15."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", — сообщили в Роскомнадзоре.Ранее ведомство заявляло РИА Новости, что не планирует ограничительных мер в отношении платформы.

https://ria.ru/20241220/youtube-1990299500.html

сша

италия

германия

россия

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сша, италия, германия, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия