https://ria.ru/20241220/stavka-1990432417.html

Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина

Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.12.2024

Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина

Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:26:00+03:00

2024-12-20T15:26:00+03:00

2024-12-20T15:36:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина."Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина