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Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.12.2024
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15:26 20.12.2024 (обновлено: 15:36 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/stavka-1990432417.html
Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина
Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.12.2024
Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина
Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:26:00+03:00
2024-12-20T15:36:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина."Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Ключевая ставка работает, заявила Набиуллина

Набиуллина заявила, что без повышения ставки инфляция была бы выше

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше - ближе к 30%, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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